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Курс валют на 22 травня: долар та євро різко зросли в ціні

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Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 22 травня 2020
Яким буде курс валют від НБУ 22 травня / 24 канал

На п'ятницю, 22 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Гривня доволі сильно впала в ціні відносно цих двох валют.

Курс долара та євро на 21 травня

За даними Національного банку України, один долар коштуватиме 26 гривень та 77 копійок. Це на 19 копійок більше, аніж за день до цього.

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Вартість одного євро НБУ встановив на рівні 29 гривень та 46 копійок. Валюта ЄС додала в ціні одразу 32 копійки за день.

Вартість валюти на міжбанку:

  • долар – у межах 26,70 – 26,74 гривні;
  • євро – у межах 29,33 – 29,37 гривні.

Вартість валюти в обмінниках:

  • В обмінниках за долар доведеться заплатити 26 гривень 90 копійок, а продати – за 26 гривень 61 копійок.
  • Курс євро в обмінниках: 29 гривень 44 копійок купівля, 28 гривень 90 копійок – продаж.

Зверніть увагу! У бюджеті-2020 закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень. Однак уряд вже переглянув макропоказники через епідемію COVID-19, зокрема і прогноз середньорічного курсу долара – тепер у Кабміні очікують, що він сягне позначки 29,5 гривні за долар.

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини України Курси валют Валюта Долар Долар-Гривня Гривня Євро
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