Курс валют на 22 липня: гривня продовжує свій обвал
На середу, 22 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Гривня ще більше знецінилася щодо головних західних валют.
За даними Національного банку, у середу вартість американського долара зупиниться на позначці 27 гривень 66 копійок.
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Це на 6 копійок більше, ніж було попереднього банківського дня – 21 липня. Всього від минулого тижня долар здорожчав уже на 39 копійок.
Водночас вартість євро 22 липня дійде до 31 гривні 67 копійок.
За один день валюта здорожчала на 8 копійок. З кінця минулого тижня коливання ще більше – євро подорожчало на 54 копійки.
Вартість валюти на міжбанку:
- Долар: 24,74 – 24,74 гривні.
- Євро: 31,78 – 31,81 гривні.
Вартість валюти в обмінниках:
- Долар: 27,56 гривні купівля і 27,85 гривні продаж.
- Євро: 31,30 гривні купівля і 31,80 гривня продаж.