На середу, 22 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Гривня ще більше знецінилася щодо головних західних валют.

За даними Національного банку, у середу вартість американського долара зупиниться на позначці 27 гривень 66 копійок.

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Це на 6 копійок більше, ніж було попереднього банківського дня – 21 липня. Всього від минулого тижня долар здорожчав уже на 39 копійок.

Водночас вартість євро 22 липня дійде до 31 гривні 67 копійок.

За один день валюта здорожчала на 8 копійок. З кінця минулого тижня коливання ще більше – євро подорожчало на 54 копійки.

Вартість валюти на міжбанку:

Долар: 24,74 – 24,74 гривні.

Євро: 31,78 – 31,81 гривні.

Вартість валюти в обмінниках: