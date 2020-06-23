На вівторок, 23 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Американська та головна валюта Євросоюзу дещо втратили в ціні, а гривня відповідно зміцнилась щодо них.

Згідно з даними Нацбанку, станом на 23 червня долар коштує 26 гривень 67 копійок. Це на 5 копійки менше, ніж у попередній банківський день. Вчора вартість "вічнозеленого" складала 26 гривень 72 копійки.

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Євро подешевшало ще більше – на 10 копійок. Якщо 22 червня його вартість складала 29 гривень 99 копійок, то станом на 23 червня євро коштує 29 гривень 89 копійок.

Відзначимо, що євро та долар втрачають в ціні ось уже другий банківський день.

Вартість валюти на міжбанку

долар: у межах 26,67 – 26,69 гривні;

євро: у межах 29,98 – 30,01 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар продають за 26,60 гривні, а купують за 26,80 гривні;

за євро треба віддати 29,60 гривні, а продати валюту ЄС можна за 30,05 гривні.

Що відомо про курс гривні під час кризи? Будь-яка криза в Україні часто призводить до значного падіння курсу нацвалюти. Під час попередніх криз гривня падала, однак у 2020 році цього не відбулося. Це трапилося зокрема через те, що під час кризи банківська система була відносно надійною, а банки повертають депозити та часом навіть знижують відсотки.



Курс гривні щодо долара з 1996 року / Інфографіка 24 каналу