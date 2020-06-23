Курс валют на 23 червня: євро та долар продовжують дешевшати
На вівторок, 23 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Американська та головна валюта Євросоюзу дещо втратили в ціні, а гривня відповідно зміцнилась щодо них.
Згідно з даними Нацбанку, станом на 23 червня долар коштує 26 гривень 67 копійок. Це на 5 копійки менше, ніж у попередній банківський день. Вчора вартість "вічнозеленого" складала 26 гривень 72 копійки.
Актуально Євро, долар чи фунт: в яку валюту вкладати гроші
Євро подешевшало ще більше – на 10 копійок. Якщо 22 червня його вартість складала 29 гривень 99 копійок, то станом на 23 червня євро коштує 29 гривень 89 копійок.
Відзначимо, що євро та долар втрачають в ціні ось уже другий банківський день.
Вартість валюти на міжбанку
- долар: у межах 26,67 – 26,69 гривні;
- євро: у межах 29,98 – 30,01 гривні.
Вартість валюти в обмінниках
- долар продають за 26,60 гривні, а купують за 26,80 гривні;
- за євро треба віддати 29,60 гривні, а продати валюту ЄС можна за 30,05 гривні.