Курс валют на 25 серпня: після тривалих вихідних гривня зміцніла
На вівторок, 25 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Після тривалих триденних вихідних гривня зміцнилася проти обох ключових західних валют.
За даними національного регулятора, вартість долара 25 серпня становитиме 27 гривень 39 копійок.
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Таким чином американська валюта здешевшала одразу на 9 копійок, якщо порівнювати з попереднім банківським днем – 21 серпня.
Водночас за євро у вівторок доведеться заплатити 32 гривні 46 копійок. Після вихідних європейська валюта теж здешевшала на 9 копійок.
Вартість валюти на міжбанку:
- долар: 27,43 – 27,46 гривні;
- євро: 32,24 – 32,28 гривні.
Вартість валюти в обмінниках:
- долар: 27,36 – 27,55 гривні;
- євро: 32,04 – 32,43 гривні.