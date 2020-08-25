Яким буде курс валют від НБУ 25 серпня / 24 канал

На вівторок, 25 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Після тривалих триденних вихідних гривня зміцнилася проти обох ключових західних валют.