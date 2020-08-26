Курс валют на 26 серпня: долар трохи виріс, а євро – впало
На середу, 26 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар за добу дещо зріс, а євро на противагу здешевшало.
За даними Нацбанку України, вартість долара 26 серпня становитиме 27 гривень 43 копійок.
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Таким чином американська валюта здорожчала на 4 копійки, якщо порівнювати з попереднім банківським днем – 25 серпня.
Водночас за євро у середу доведеться заплатити 32 гривні 40 копійок. Європейська валюта за день, навпаки, здешевшала на 6 копійок.
Вартість валюти на міжбанку:
- долар: 27,38 – 27,40 гривні;
- євро: 32,38 – 32,40 гривні.
Вартість валюти в обмінниках:
- долар: 27,40 – 27,47 гривні;
- євро: 32,10 – 32,22 гривні.