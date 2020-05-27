Курс валют на 27 травня: євро та долар зросли в ціні
На середу, 27 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Обидві іноземні валюти зросли в ціні відносно гривні.
За даними Національного банку України, у середу, 27 травня, вартість одного долара становить 26 гривень 90 копійок. Відтак американська валюта додала в ціні лише три копійки в порівнянні з попереднім днем, коли коштувала 26,87 гривні.
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Щодо євро, то валюта ЄС зросла в ціні одразу на 19 копійок – до 29 гривень 50 копійок.
Вартість валюти на міжбанку:
- долар – у межах 26,92 – 26,94 гривні;
- євро – у межах 29,55 – 29,58 гривні.
Вартість валюти в обмінниках:
- В обмінниках за долар доведеться заплатити 27 гривень, а продати – за 26 гривень 75 копійок.
- Курс євро в обмінниках: купити за 29 гривень 45 копійок, а продати за 29 гривень.