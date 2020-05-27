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Курс валют на 27 травня: євро та долар зросли в ціні

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Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 27 травня 2020
Яким буде курс валют від НБУ 27 травня / 24 канал

На середу, 27 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Обидві іноземні валюти зросли в ціні відносно гривні.

За даними Національного банку України, у середу, 27 травня, вартість одного долара становить 26 гривень 90 копійок. Відтак американська валюта додала в ціні лише три копійки в порівнянні з попереднім днем, коли коштувала 26,87 гривні.

 

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Щодо євро, то валюта ЄС зросла в ціні одразу на 19 копійок – до 29 гривень 50 копійок.

Вартість валюти на міжбанку:

  • долар – у межах 26,92 – 26,94 гривні;
  • євро – у межах 29,55 – 29,58 гривні.

Вартість валюти в обмінниках:

  • В обмінниках за долар доведеться заплатити 27 гривень, а продати – за 26 гривень 75 копійок.
  • Курс євро в обмінниках: купити за 29 гривень 45 копійок, а продати за 29 гривень.
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини України Гривня Євро Долар-Гривня Долар Курси валют Валюта
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