Курс валют на 27 травня: євро та долар зросли в ціні

На середу, 27 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Обидві іноземні валюти зросли в ціні відносно гривні.

За даними Національного банку України, у середу, 27 травня, вартість одного долара становить 26 гривень 90 копійок. Відтак американська валюта додала в ціні лише три копійки в порівнянні з попереднім днем, коли коштувала 26,87 гривні.

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Щодо євро, то валюта ЄС зросла в ціні одразу на 19 копійок – до 29 гривень 50 копійок.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – у межах 26,92 – 26,94 гривні;

євро – у межах 29,55 – 29,58 гривні.

Вартість валюти в обмінниках: