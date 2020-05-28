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Курс валют на 28 травня: долар та євро знову подорожчали

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Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 28 травня 2020
Яким буде курс валют від НБУ 28 травня / Фото НБУ // flickr

На четвер, 28 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Гривня ще більше знецінилася відносно обох іноземних валют.

За інформацією НБУ, у четвер, 28 травня, вартість одного долара становить 27 гривень. Це на 10 копійок більше, ніж було попереднього банківського дня.

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Щодо головної європейської валюти, то вона теж зросла у ціні. За одне євро слід віддати 29 гривень 72 копійки. Тобто на 22 копійки більше, ніж було 27 травня.

Вартість валюти на міжбанку:

  • долар: у межах 26,95 – 26,97 гривні;
  • євро: у межах 29,61– 29,64 гривні.

Вартість валюти в обмінниках:

  • долар продавали за 27,2 гривні, а купували за 26,98 гривні;
  • за євро потрібно було викласти 29,5 гривні, а продати валюту ЄС можна було за 29,4 гривні.

Що відомо про курс у 2020 році

  • Курс гривні доволі нестабільний. У березні гривня різко впала, а починаючи з квітня почала помалу, але стабільно рости.
  • У Мінекономіки вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 28,50, а в грудні в обмінниках ми побачимо 30.
  • В оновленому держбюджеті-2020 гривню заклали на рівні 29 за долар.
  • У 2020 на гривню впливатимуть ціни на світовому ринку, поведінка інвесторів, світова криза, пандемія COVID-19 та співпраця з МВФ.

статистика курсу валют в Україні з 1996 до 2019 року
Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини України Гривня Євро Долар Долар-Гривня Курси валют Валюта
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