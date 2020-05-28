Курс валют на 28 травня: долар та євро знову подорожчали

На четвер, 28 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Гривня ще більше знецінилася відносно обох іноземних валют.

За інформацією НБУ, у четвер, 28 травня, вартість одного долара становить 27 гривень. Це на 10 копійок більше, ніж було попереднього банківського дня.

Читайте також Нові рекорди на фондових ринках та чому аналітики прогнозують падіння долара

Щодо головної європейської валюти, то вона теж зросла у ціні. За одне євро слід віддати 29 гривень 72 копійки. Тобто на 22 копійки більше, ніж було 27 травня.

Вартість валюти на міжбанку:

долар: у межах 26,95 – 26,97 гривні;

євро: у межах 29,61– 29,64 гривні.

Вартість валюти в обмінниках:

долар продавали за 27,2 гривні, а купували за 26,98 гривні;

за євро потрібно було викласти 29,5 гривні, а продати валюту ЄС можна було за 29,4 гривні.

Що відомо про курс у 2020 році

Курс гривні доволі нестабільний . У березні гривня різко впала, а починаючи з квітня почала помалу, але стабільно рости.

. У березні гривня різко впала, а починаючи з квітня почала помалу, але стабільно рости. У Мінекономіки вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 28,50 , а в грудні в обмінниках ми побачимо 30.

, а в грудні в обмінниках ми побачимо 30. В оновленому держбюджеті-2020 гривню заклали на рівні 29 за долар.

гривню заклали на рівні 29 за долар. У 2020 на гривню впливатимуть ціни на світовому ринку, поведінка інвесторів, світова криза, пандемія COVID-19 та співпраця з МВФ.



Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу