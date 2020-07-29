Курс валют на 29 липня: гривня далі зміцнюється, але курс досі високий
На середу, 29 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Українська валюта ще більше зміцнюється щодо головних західних валют, але причин бігти в обмінники поки немає.
За даними Національного банку, у середу американський долар коштуватиме 27 гривень 69 копійок.
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Це всього на 6 копійок менше, ніж було попереднього банківського дня – 28 липня. Втім це вказує на те, що гривня частково "оживає", адже ще минулого тижня долар ледь не дійшов до вартості у 28 гривень.
Водночас за євро в середу доведеться заплатити 32 гривні 45 копійок.
Тут різниця помітна неозброєним оком, адже за один лише банківський день європейська валюта "здала" у вартість одразу 15 копійок. З кінця минулого тижня курс опустився ледь не на 80 копійок.
Вартість валюти на міжбанку:
- долар: 27,71 – 27,73 гривні;
- євро: 32,51 – 32,52 гривні.
Вартість валюти в обмінниках:
- долар: купити можна за 27,80 гривні, а продати – за 27,53 гривні;
- євро: купівля за 32,53 гривні, а продаж – 31,99 гривні.
Середньорічний курс гривні щодо долара / інфографіка 24 каналу