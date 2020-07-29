На середу, 29 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Українська валюта ще більше зміцнюється щодо головних західних валют, але причин бігти в обмінники поки немає.

За даними Національного банку, у середу американський долар коштуватиме 27 гривень 69 копійок.

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Це всього на 6 копійок менше, ніж було попереднього банківського дня – 28 липня. Втім це вказує на те, що гривня частково "оживає", адже ще минулого тижня долар ледь не дійшов до вартості у 28 гривень.

Водночас за євро в середу доведеться заплатити 32 гривні 45 копійок.

Тут різниця помітна неозброєним оком, адже за один лише банківський день європейська валюта "здала" у вартість одразу 15 копійок. З кінця минулого тижня курс опустився ледь не на 80 копійок.

Вартість валюти на міжбанку:

долар: 27,71 – 27,73 гривні;

євро: 32,51 – 32,52 гривні.

Вартість валюти в обмінниках:

долар: купити можна за 27,80 гривні, а продати – за 27,53 гривні;

євро: купівля за 32,53 гривні, а продаж – 31,99 гривні.



Середньорічний курс гривні щодо долара / інфографіка 24 каналу