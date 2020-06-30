На вівторок, 30 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Попри тривалі вихідні, національна валюта залишися стабільною й лише трішки змінила свою вартість.

За даними національного регулятора, 30 червня американський долар коштуватиме 26 гривень 69 копійок.

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Це всього на 1 копійку менше, ніж у попередній банківський день – 26 червня.

На міжбанку американська валюта торгуватиметься у межах 26,69 – 26,71 гривні. В обмінниках купити "вічнозелені" можна буде за 26,73 гривні, а продати свої – за 26,55 гривні.

Водночас дещо більше, але теж несуттєво, змінилася вартість головної валюти Європейського Союзу – на 4 копійки дорожче.

Відтак у вівторок євро коштуватиме 29 гривень 95 копійок.

На міжбанку євро коштуватиме в межах 29,91 – 29,94 гривні. Натомість в обмінниках за європейську валюту доведеться заплатити 29,98 гривні, а от продати можна буде за 29,65 гривні.



Середньорічний курс гривні щодо долара / інфографіка 24 каналу