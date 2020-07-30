Курс валют на 30 липня: гривня тримається на попередніх позначках
На четвер, 30 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Національна валюта України щодо долара США за день зросла на копійку, а щодо євро – так само впала.
За даними Національного банку, у четвер 30 липня американський долар коштуватиме 27 гривень 68 копійок.
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Це всього на 1 копійку менше, ніж було попереднього банківського дня – 29 липня. Усе ж варто говорити про певне зміцнення гривні, адже минулого тижня долар балансував на межі у 28 гривень за одиницю.
Для євро НБУ встановив курс у 32 гривні 46 копійок. Європейська валюта так само змінила свій показник на копійку, однак у бік підвищення. У порівнянні із вчорашнім курсом зміна є не значною, хоч і показує тенденцію до підвищення.
Вартість валюти на міжбанку:
- долар: 27, 62 – 27, 64 гривні;
- євро: 32, 47 – 32, 49 гривні.
Вартість валюти в обмінниках:
- долар: купити можна за 27, 66 гривні, а продати – за 27, 60 гривні;
- євро: купівля за 32, 30 гривні, а продаж – 32 ,20 гривні.
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