На четвер, 30 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Національна валюта України щодо долара США за день зросла на копійку, а щодо євро – так само впала.

За даними Національного банку, у четвер 30 липня американський долар коштуватиме 27 гривень 68 копійок.

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Це всього на 1 копійку менше, ніж було попереднього банківського дня – 29 липня. Усе ж варто говорити про певне зміцнення гривні, адже минулого тижня долар балансував на межі у 28 гривень за одиницю.

Для євро НБУ встановив курс у 32 гривні 46 копійок. Європейська валюта так само змінила свій показник на копійку, однак у бік підвищення. У порівнянні із вчорашнім курсом зміна є не значною, хоч і показує тенденцію до підвищення.

прогноз на курс гривні у наступному році. Протягом 2021-го курс гривні буде на рівні 29, 1 гривні за долар. Водночас наприкінці року він покращиться до 28,8 гривні. Такі дані Міністерство економіки дало свійПротягом 2021-го курс гривні буде. Водночас наприкінці року він покращиться до 28,8 гривні. Такі дані заклало в прогноз економічного й соціального розвитку України.

Вартість валюти на міжбанку:

долар: 27, 62 – 27, 64 гривні;

євро: 32, 47 – 32, 49 гривні.

Вартість валюти в обмінниках:

долар: купити можна за 27, 66 гривні, а продати – за 27, 60 гривні;

євро: купівля за 32, 30 гривні, а продаж – 32 ,20 гривні.



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