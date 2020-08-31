На понеділок, 31 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Головна валюта Євросоюзу значно зросла в ціні.

Згідно з даними НБУ, за один американський долар доведеться викласти 27 гривень 47 копійок. Це всього на 1 копійку більше, аніж було попереднього банківського дня – у п'ятницю, 27 серпня.

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Щодо євро, то воно значно додало в ціні. Якщо порівнювати з курсом на 28 серпня, європейська валюта подорожчала аж на 30 копійок. Отже, 31 серпня євро коштуватиме 32 гривні 73 копійки.

Вартість валюти на міжбанку

долар: 27,47 – 27,50 гривні;

євро: 32,65 – 32,68 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар купували за 27,40 гривні, а купували за 27,60 гривні;

за євро слід було віддати 32,15 гривні, а продати валюту ЄС можна було за 32,65 гривні.

Важливо! В оновлений держбюджет-2020 заклали курс гривні щодо долара на рівні 29,5. А МВФ прогнозує ще гірший сценарій для національної валюти – 30 за долар.



Міністерство економіки дало свій прогноз щодо курсу гривні у 2021 році. Долар коштуватиме 29,1 гривні. Водночас наприкінці року гривня зміцніє – до 28,8. Такі дані заклали в прогноз економічного й соціального розвитку України.



Як змінювався курс долара в Україні за роками / Інфографіка 24 каналу