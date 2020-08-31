Курс валют на 31 серпня: євро знову суттєво подорожчав, долар – стабільний
На понеділок, 31 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Головна валюта Євросоюзу значно зросла в ціні.
Згідно з даними НБУ, за один американський долар доведеться викласти 27 гривень 47 копійок. Це всього на 1 копійку більше, аніж було попереднього банківського дня – у п'ятницю, 27 серпня.
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Щодо євро, то воно значно додало в ціні. Якщо порівнювати з курсом на 28 серпня, європейська валюта подорожчала аж на 30 копійок. Отже, 31 серпня євро коштуватиме 32 гривні 73 копійки.
Вартість валюти на міжбанку
- долар: 27,47 – 27,50 гривні;
- євро: 32,65 – 32,68 гривні.
Вартість валюти в обмінниках
- долар купували за 27,40 гривні, а купували за 27,60 гривні;
- за євро слід було віддати 32,15 гривні, а продати валюту ЄС можна було за 32,65 гривні.
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