Курс біткойна різко змінився

Курс біткойна за добу впав на 25,1 відсотки – станом на початок доби 17 січня за монету пропонували 10 913 доларів.

Про це свідчать дані Coinmarketcap. Вночі 16 січня біткойном торгували на рівні 13 – 13,5 тисяч доларів. Читайте також: Уоррен Баффетт спрогнозував майбутнє криптовалют Інші криптовалюти з першої сотні також демонструють серйозне падіння – від 2,85 до 44,49 відсотка.