Курс біткойна різко змінився
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Курс біткойна за добу впав на 25,1 відсотки – станом на початок доби 17 січня за монету пропонували 10 913 доларів.
Про це свідчать дані Coinmarketcap.
Вночі 16 січня біткойном торгували на рівні 13 – 13,5 тисяч доларів.
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Інші криптовалюти з першої сотні також демонструють серйозне падіння – від 2,85 до 44,49 відсотка.
Джерело: 24 Канал
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