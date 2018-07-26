Курс долара може зрости до 40, – фінансист про негативний сценарій НБУ

На сьогодні у Міністерства фінансів на рахунку більше 1 мільярда доларів, а на обслуговування зовнішнього держборгу до кінця 2019 року потрібно 6 мільярдів американської валюти.

Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів фінансовий аналітик Сергій Фурса.

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За словами експерта, якщо ми і хочемо залучати гроші, то робити це треба до того, як країну захлесне період виборів. "І наслідки від того, що ми не зможемо залучити ці гроші будуть катастрофічними. І не важливо, назвуть це гучним словом дефолт чи ні. Важливо, що найболючіше це буде для тих самих простих людей", – сказав Фурса.

Важливо, що негативний сценарій НБУ говорить про те, що курс долара може вирости до 40. А це призведе до різкого зростання цін, банкрутству та зростанню безробіття. А це набагато болючіше, ніж зростання тарифів, навіть для тих, хто не отримує субсидії,

– заявив фінансист.

Як зазначив Сергій Фурса, другий варіант набагато бідніший, особливо якщо враховувати той факт, що при ньому вас можуть ще й звільнити.І додав, що тоді українці знову потягнуться до Польщі, де платять зарплати, де високі тарифи і набагато більше здорового глузду.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу Сергія Фурси "Фінансова грамотність" за 24 липня 2018