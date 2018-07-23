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Курс долара в Україні цього тижня дещо знизиться: експерти пояснили причини

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Курс долара в Україні
Курс долара в Україні / Фото з вільних мереж

Цього тижня в Україні очікується незначне падіння курсу долара. Так, американська валюта торгуватиметься на рівні 26,20 гривні за долар, а європейська валюта, у свою чергу, поступово знижуватиметься до рівня 30,50 гривні за євро.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на щотижневий прогноз форекс-компанії "Альпарі".

На найближчий період долар торгуватиметься без особливих змін близько позначок у 26,20 зі схильністю до зниження до позначки у 26 гривень за 1 долар. Євро не зможе здолати значення у 31 гривню і плавно знижуватиметься до позначки у 30,50 гривні,
– прогнозує аналітик Максим Пархоменко.

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Минулого тижня долар намагався вийти із сталого діапазону у 26-26,20 гривні. Ринок відкрився на позначці у 26,20 гривні, цього ж дня котирування гривні зросли до 26,17 на тлі продажів валюти експортерами.

В наступні дні Нацбанк України почав брати активну участь у купівлі валюти, продавці почали її притримувати, що привело до зростання котирувань долара на міжбанку до вищих позначок у 26,55 гривні за долар.

"Зупинити стрімке зростання долара на міжбанку змогло його падіння на світовому ринку на тлі висловлювання президента США Дональда Трампа про завищений курс американської валюти. Таким чином, минулий тиждень був закритий по 26,40 гривні за долар", – пояснили в "Альпарі".

Теги: Новини України Курси валют Долар-Гривня Долар євро
Джерело: 24 Канал
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