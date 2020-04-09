Який курс долара і євро в обмінниках України 9 квітня
В обмінних пунктах України валюта дещо додала в ціні. Курс долара в обмінниках 9 квітня на купівлю в середньому сягає 27,3 гривні, а на продаж – 27,4. Євро – 29,4 та 29,6 гривні відповідно.
Який офіційний курс долара та євро в НБУ
На четвер, 9 квітня, НБУ встановив вартість долара у 27 гривень 20 копійок. Це на 10 копійок більше, ніж попереднього банківського дня. Натомість євро здорожчало лише на одну копійку – до 29 гривень 58 копійок.
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Курс долара і євро в обмінниках України
Натомість в українських обмінниках курс іноземних валют дещо інший, аніж встановлений національним регулятором. Про це свідчать дані сайту "Мінфін".
Київ
- Купити долар можна за ціною від 27,38 до 27,55 гривні, а продати – за ціною від 26,5 до 29,01 гривні.
- Євро можна придбати за ціною від 29,48 до 31,5 гривні, а продати – за ціною від 28,5 до 30,3 гривні.
Харків
- Купити долар можна за ціною від 27 до 29,6 гривні, а продати – за ціною від 27,2 до 27,35 гривні.
- Євро можна придбати за ціною від 29,6 до 29,85 гривні, а продати – за ціною від 29 до 29,55 гривні.
Львів
- Купити долар можна за ціною від 27,29 до 27,6 гривні, а продати – за ціною від 27 до 27,27 гривні.
- Євро можна придбати за ціною від 28,8 до 30 гривень, а продати – за ціною від 29,20 до 29,52 гривні.
Одеса
- Купити долар можна за ціною від 26,3 до 27,55 гривні, а продати – за ціною від 27,2 до 27,35 гривні.
- Євро можна придбати за ціною від 29,25 до 29,37 гривні, а продати – за ціною від 29,25 до 29,37 гривні.
Дніпро
- Купити долар можна за ціною від 27,35 до 27,63 гривні, а продати – за ціною від 27,1 до 27,42 гривні.
- Євро можна придбати за ціною від 29,5 до 29,8 гривні, а продати – за ціною від 29,1 до 29,5 гривні.
Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу
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