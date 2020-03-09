Курс рубля до долара різко впав через обвал цін на нафту

У понеділок, 9 березня, ціни на нафту впали на 30% після того, як ОПЕК і Росія не змогли домовитися про зниження рівня видобутку. Ціна нафти американської марки WTI впала на 30%, відповідно, це потягло за собою вниз і курс рубля.

Так, о 9:00 ранку за московським часом долар на форекс-ринку піднімався до 73,04 рубля. Євро дійшло на форексі до позначки 83, 13 рубля.

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Офіційний курс Центрбанку Росії стане відомим тільки після відкриття біржі, яке через перенесений вихідний на 8 березня відбудеться у вівторок.

Напередодні затяжних вихідних курс долара був встановлений на позначці 68 рублів за один долар. Тому економісти вже нарекли цей день "чорним понеділком" для економіки Росії.

Курс долара до рубля різко піднявся через рекордне падіння ціни на нафту.

Що відомо про обвал ціни на нафту

ОПЕК та Росія не змогли домовитися про зниження рівня видобутку нафти. У результаті 9 березня ціни на нафту впали на 30%. Це найвідчутніший одноденний обвал цін, починаючи з 1991 року. Якщо ще минулого тижня ціна сильно опустилася, коли Brent торгувався за трохи більш як 49 доларів за барель, то на відкритті торгів у понеділок, 9 березня, ціна буквально провалилася до 36 доларів.

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Втрати Росії оцінювалися у 100 – 150 мільйонів доларів щоденно, якщо б ціна опустилася до 40 доларів. Втім після такого різкого падіння вони можуть зрости ще більше. Якщо в п'ятницю торги закрилися на позначці 41, 28 долара за барель, то в понеділок вранці, 9 березня, нафта торгувалася на рівні нижче 29 доларів.

Як зниження цін на нафту вплинуло на фондові ринки: