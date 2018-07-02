Курс валют на 2 липня: долар та євро подорожчали

На понеділок, 2 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і європейська, і американська валюти додали в ціні.

Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, 27 червня, долар США додав у ціні на 2 копійки.

Тож у понеділок, 2 липня, за один "зелений" прийдеться віддати 26 гривень 32 копійки.

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Євро також зросло у ціні, проте значно суттєвіше, аніж долар – плюс 14 копійок, якщо порівнювати з курсом на минулий банківський день.

Відтак, європейська валюта 2 липня коштуватиме 30 гривень 58 копійок.