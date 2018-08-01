Курс валют на 1 серпня: гривня продовжує падіння

На середу, 1 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Європейська і американська валюта значно подорожчали.

Про це повідомляє НБУ.

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За офіційними даними американський долар подорожчає на 10 копійок і буде коштувати 26 гривень 86 копійок.

А євро подорожчало на 27 копійок порівняно з попереднім банківським днем і встановилось на рівні 31 гривні 53 копійки.