Курс валют на 1 серпня: гривня продовжує падіння
На середу, 1 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Європейська і американська валюта значно подорожчали.
Про це повідомляє НБУ.
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За офіційними даними американський долар подорожчає на 10 копійок і буде коштувати 26 гривень 86 копійок.
А євро подорожчало на 27 копійок порівняно з попереднім банківським днем і встановилось на рівні 31 гривні 53 копійки.
Джерело: 24 Канал
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