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      Курс валют на 2 квітня: після дводенного зміцнення гривня знову падає

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      Яким буде курс валют від НБУ 2 квітня / https://dnepr.info

      На четвер, 2 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Відчутно зміцнившись у попередні два дні, гривня знову почала втрачати у ціні.

      За даними національного регулятора, у четвер за один американський долар доведеться заплатити 27 гривень 75 копійок.

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      Таким чином "вічнозелений" у своїй вартості додав одразу 13 копійок, якщо порівнювати з попереднім банківським днем – 1 квітня. Перед цим він дешевшав впродовж двох днів і втратив у вартості аж 55 копійок.

      На міжбанку долар балансуватиме у межах 27,64 – 27,69 гривні. В обмінниках за американську валюту доведеться заплатити 28 гривень 5 копійок, продати свої долари можна за 27 гривень 49 копійок.

      Водночас офіційний євро у четвер коштуватиме 30 гривень 32 копійки. Отже, європейська валюта теж здорожчала, але менш відчутно – лише на 6 копійок.

      Ситуація з євро дещо схожа до долара – за останні два дні європейська валюта почала дешевшати. Від понеділка до середи вона втратила у ціні 64 копійки.

      На міжбанку євро буде у межах 30,21 – 30,26 гривні. Водночас в обмінниках різниця буде ще більшою, ніж у долара – 30,73 гривні купівля євровалюти, але 29,87 гривні продаж.

      Як за час епідемії змінився курс гривні?Гривня почала падати 9 березня, коли трапився обвал цін на нафту. А потім падіння стало ще відчутнішим після введення карантину 12 березня. За цей час гривня втратила у вартості 3 гривні щодо долара і 2 гривні 70 копійок щодо євро.

      курс валют, гривня-долар, середньорічний курс
      Середньорічний курс гривні щодо долара / інфографіка 24 каналу

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України НБУ Євро Гривня Долар-Гривня Долар Курси валют Валюта
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