09:33
2 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 18°C
  • неділя
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАПАД НА КАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російські бойові священики. Зомбі-депутати
Вєсті Кремля
21:52, 1 серпня
Вєсті.UA. Подарунки для Порошенка. Кличко переймає досвід Шварцнеггера
Вєсті.UA
20:22, 1 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАПАД НА КАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНІ

Курс валют на 2 серпня: долар суттєво подорожчав

522 Читать новость на русском
Курс валют НБУ на 2 серпня
Курс валют НБУ на 2 серпня / pressdis.co

На четвер, 2 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська валюта значно подорожчала водночас європейська валюта зупинила зростання.

Про це повідомляє НБУ.

Читайте також: НБУ ввів нові правила розрахунку і оприлюднення курсу валют

За офіційними даними американський долар подорожчає на 10 копійок і буде коштувати 26 гривень 96 копійок.

Європейська валюта втримає ту ж ціну що і в попередній банківський день і становитиме 31 гривні 53 копійки.

Теги: Новини України Курси валют НБУ Долар Долар-Гривня Валюта євро Гривня
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Угорський лоукост Wizz Air відкриє новий рейс до України
15 квітня 2015 , 13:39
Шовковський особисто пояснив свої слова про Степаненка Комітету ФФУ, Срна не з'явився
 17 травня 2016 , 20:25
Англійський клуб розгнівав уболівальників "провокативним" твітом щодо виходу Великобританії з ЄС
 24 червня 2016 , 10:19
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук