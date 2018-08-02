Курс валют на 2 серпня: долар суттєво подорожчав
На четвер, 2 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська валюта значно подорожчала водночас європейська валюта зупинила зростання.
Про це повідомляє НБУ.
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За офіційними даними американський долар подорожчає на 10 копійок і буде коштувати 26 гривень 96 копійок.
Європейська валюта втримає ту ж ціну що і в попередній банківський день і становитиме 31 гривні 53 копійки.
Джерело: 24 канал
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