Курс валют на 3 лютого: долар знову дорожчий від 25 гривень, євро здорожчав ще більше

На понеділок, 3 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. З самого початку тижня відчутно додадуть у ціні обидві західні валюти.

Згідно з курсом національного регулятора, американський долар знову піднявся вище позначки у 25 гривень, здорожчавши одразу на 11 копійок.

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У понеділок за один "вічнозелений" доведеться заплатити 25 гривень 3 копійки. Востаннє американський долар коштував більше як 25 гривень ще наприкінці жовтня минулого року.

Водночас головна валюта Євросоюзу зросла ще відчутніше – одразу на 18 копійок, якщо порівнювати з попереднім банківським днем 31 січня.

Відтак 2 лютого за один євро доведеться викласти 27 гривень 66 копійок.

Зазначимо, що вартість іноземних валют щодо гривні майже постійно зростає від початку 2020 року. Якщо у кінці минулого року Нацбанку доводилося пояснювати постійне зміцнення гривні, то тепер усе навпаки – регулятор змушений виправдовуватися за постійне здешевлення національної валюти.

Як росте валюта з початку 2020 року:

Наприкінці 2019 року Національний банк встановив курс долара на рівні 23,7 гривні, а євро – 26,4 гривні. Така ціна зберігалася впродовж різдвяно-новорічних свят у січні 2020 року.

Після свят валюта почала поступово дорожчати. Впродовж січня як долар, так і євро додали у ціні понад 1 гривню 20 копійок.

Зауважимо, згідно прогнозом Міністерства економіки, середньорічний обмінний курс у 2020 році становитиме 27 гривень за долар.



Середньорічний курс долара щодо гривні з 1996-го / інфографіка 24 каналу