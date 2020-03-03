Курс валют на 3 березня: долар і євро стрімко злетіли в ціні
На вівторок, 3 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Ціна обидвох валют суттєво полізла вгору.
Так, за прогнозами НБУ, у вівторок, 3 лютого, один американський долар коштуватиме 24 гривні 81 копійку. Зауважимо, що це на 22 копійки більше у порівнянні з курсом за понеділок, 2 березня.
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Таку ситуацію "надто дивною" назвати складно, оскільки останні 2 тижні долар США встиг щонайменше 4 рази додати у ціні та 3 рази подешевшати. Щоправда, до такої позначки він добрався вперше за 3 тижні. Раніше долар тримався на рівні 24,45 – 24,65 гривні.
Своєю чергою, євро 3 березня різко додало в ціні. У порівнянні з попереднім банківським днем, європейська валюта подорожчала на 62 копійки.
Так, ціна одного євро 3 березня становить 27 гривень 60 копійок.
До цього таких різких стрибків не було: приміром, за останні 5 днів євро поступово дорожчало (на 52 копійки).
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