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      Курс валют на 3 березня: долар і євро стрімко злетіли в ціні

      - Читать новость на русском
      Курс валют НБУ на 3 березня / GettyImages

      На вівторок, 3 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Ціна обидвох валют суттєво полізла вгору.

      Так, за прогнозами НБУ, у вівторок, 3 лютого, один американський долар коштуватиме 24 гривні 81 копійку. Зауважимо, що це на 22 копійки більше у порівнянні з курсом за понеділок, 2 березня.

      Це цікаво: Як коронавірус вплине на курс валют в Україні

      Таку ситуацію "надто дивною" назвати складно, оскільки останні 2 тижні долар США встиг щонайменше 4 рази додати у ціні та 3 рази подешевшати. Щоправда, до такої позначки він добрався вперше за 3 тижні. Раніше долар тримався на рівні 24,45 – 24,65 гривні.

      Своєю чергою, євро 3 березня різко додало в ціні. У порівнянні з попереднім банківським днем, європейська валюта подорожчала на 62 копійки.

      Так, ціна одного євро 3 березня становить 27 гривень 60 копійок.

      До цього таких різких стрибків не було: приміром, за останні 5 днів євро поступово дорожчало (на 52 копійки).


      Прогноз курсу долара/ інфографіка 24 каналу
       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Євро Гривня Долар-Гривня Долар Валюта Курси валют
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