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Курс валют на 3 серпня: європейська валюта суттєво подешевшала

1689 Читать новость на русском
Курс валют НБУ на 3 серпня
Курс валют НБУ на 3 серпня / travelex.com

На п'ятницю, 3 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американський долар подорожчав на кілька копійок, водночас євро суттєво подешевшало.

Про це повідомляє НБУ.

Читайте також: НБУ розпродає валюту, щоб стабілізувати курс гривні

За офіційними даними американський долар подорожчає на 5 копійок і буде коштувати 27 гривень 1 копійку.

Європейська валюта порівняно з попереднім банківським днем подешевшає на 16 копійок і коштуватиме 31 гривню 37 копійок.

Теги: Новини України Валюта Долар-Гривня Гривня НБУ Курси валют євро Долар
Джерело: 24 канал
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