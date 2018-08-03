Курс валют на 3 серпня: європейська валюта суттєво подешевшала

На п'ятницю, 3 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американський долар подорожчав на кілька копійок, водночас євро суттєво подешевшало.

Про це повідомляє НБУ. Читайте також: НБУ розпродає валюту, щоб стабілізувати курс гривні За офіційними даними американський долар подорожчає на 5 копійок і буде коштувати 27 гривень 1 копійку. Європейська валюта порівняно з попереднім банківським днем подешевшає на 16 копійок і коштуватиме 31 гривню 37 копійок.