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      Курс валют на 4 лютого: долар і євро продовжують зміцнюватися

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      Яким буде курс валют від НБУ 4 лютого / AFP

      На вівторок, 4 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, як американська, так і європейська валюти дещо додали в ціні.

      Яким буде курс долара щодо гривні

      Як повідомляє пресслужба НБУ на своєму офіційному сайті, у вівторок один американський долар коштуватиме 25,08 гривні. Це на 5 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня – 3 лютого.

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      Зауважимо, що ще наприкінці 2019 року американська валюта здебільшого падала та навіть опустилася до позначки 23,3 гривні за одиницю. Проте вже у 2020-му долар почав дорожчати та спершу подолав позначку у 24 гривні, а 3 лютого – й у 25 гривень.

      У НБУ, зі свого боку, кажуть, що їм довелося продати 143,5 мільйона доларів з міжнародних золотовалютних резервів задля підтримки курсу гривні. Також у Нацбанку переконують, що загроз для знецінення гривні немає, і гривня продовжить зміцнюватись в 2020 році.

      Відповідно до прогнозів Мінекономіки та експертів, середньорічний обмінний курс у 2020 році становитиме приблизно 27 гривень за один долар.

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      Яким буде курс євро щодо гривні

      Якщо порівнювати з курсом на 3 лютого, євро трохи зріс. Таким чином, європейська валюта подорожчала на 9 копійок і коштуватиме у вівторок 27,75 гривні за одиницю. Примітно, що попереднього банківського дня євро також подорожчав.

      Наприкінці минулого року євро здебільшого дешевшав і зумів опуститися нижче за 26 гривень. Зокрема, 20 грудня за одиницю європейської валюти треба було викласти 25,98 гривні.

      Від початку нового року вартість євро була на рівні 26,4 – 26,5 гривні за одиницю. Вперше євро досяг показника у 26,9 гривні 17-го січня та відтоді поступово піднімався вгору. Зрештою європейська валюта подолала позначку у 27 гривень 24 січня. 27 числа вона знову впала нижче за 27 гривень – до 26,85 гривні за один євро. Але наступного банківського дня євро вже піднявся до 27,12 гривні. Після цього європейська валюта лише зміцнювалася.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Гроші НБУ Курси валют Валюта Долар-Гривня Долар Гривня Євро
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