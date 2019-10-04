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      Курс валют на 4 жовтня: тенденція до здешевлення гривні триває

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 4 жовтня 2019
      Курс валют НБУ на 4 жовтня / unsplash.com

      На п'ятницю, 4 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти дещо додали в ціні, але вже не так багато, як попереднього банківського дня

      Відповідно до даних з офіційної сторінки НБУ, 4 жовтня один американський долар коштує 24 гривні 88 копійок.

      До теми: Яким буде рівень інфляції в Україні до кінця 2019 року

      Це лише на 2 копійки більше, аніж було попереднього банківського дня (3 жовтня).

      Євро ж подорожчав більше – плюс 8 копійок.

      Ціна євро у п'ятницю – 27 гривень 24 копійки.

      blog_ava
      Економічне диво Гончарука: чи заклали обіцяний розвиток в Програму дій уряду?
      сьогодні
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Курси валют Долар-Гривня Гривня НБУ Валюта Євро Долар
      Джерело: 24 канал
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