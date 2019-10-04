Курс валют на 4 жовтня: тенденція до здешевлення гривні триває
На п'ятницю, 4 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти дещо додали в ціні, але вже не так багато, як попереднього банківського дня
Відповідно до даних з офіційної сторінки НБУ, 4 жовтня один американський долар коштує 24 гривні 88 копійок.
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Це лише на 2 копійки більше, аніж було попереднього банківського дня (3 жовтня).
Євро ж подорожчав більше – плюс 8 копійок.
Ціна євро у п'ятницю – 27 гривень 24 копійки.
Джерело: 24 канал
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