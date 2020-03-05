08:30
5 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ ДЕНИС ШМИГАЛЬ РУСЛАН РЯБОШАПКА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Понти Абромовича. Російській піст у соцмережах
      Вєсті Кремля
      22:46, 4 березня
      Вєсті.UA: Кива приєднався до тюльпаноциду. Гончарук-рекордсмен
      Вєсті.UA
      21:44, 4 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ ДЕНИС ШМИГАЛЬ РУСЛАН РЯБОШАПКА

      Курс валют на 5 березня: гривня зміцнюється щодо долара

      - Читать новость на русском
      Курс валют НБУ на 5 березня / 24 Канал

      На четвер, 5 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Українська національна валюта дещо зміцниться щодо долара, але залишиться на практично тому ж рівні, що й напередодні.

      НБУ встановив, що у четвер вартість американського долара становитиме 24 гривні 89 копійок.

      Цікаво: Які переваги зміцнення гривні: пояснення НБУ

      Це на 5 копійок менше, ніж у попередній банківський день – 4 березня.

      Водночас курс євро залишиться практично незмінним – головна валюта Європейського союзу подорожчає лише на 1 копійку.

      Відтак 5 березня за один євро доведеться заплатити 27 гривень 70 копійок.

      Як у 2020 році змінювався курс долара

      Від початку тижня курс гривні щодо долара зберігає тенденцію, яка тривала впродовж останніх тижнів. Долар вже традиційно влаштовує "цінові гірки", то підіймаючись, то опускаючись.

      Загалом від початку тижня "вічнозелений" подорожчав на 30 копійок, а від початку 2020 року – на 1 гривню 20 копійок.

      Як від початку року змінюється курс євро

      Якщо раніше курс євро змінювався паралельно з курсом долара, то в останні тижні ця тенденція змінилася – коли американська валюта дорожчає, то європейська дешевшає, і навпаки.

      Так, протягом цього тижня євро здешевшав на майже 30 копійок – приблизно на стільки ж, на скільки подорожчав долар. Водночас від початку року євро здорожчав на майже 1 гривню 30 копійок.

      середньорічний курс, гривня - долар
      Середньорічний курс гривні щодо долара / інфографіка 24 каналу

      Коронавірус в Україні: в Чернівцях зросла кількість госпіталізованих із підозрою на інфекцію
      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Курси валют Валюта Гривня Євро Долар-Гривня Долар
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 07:01 Легкий електротранспорт хочуть узаконити: де та хто зможе ним їздити
      Ірина Поліщук
      сьогодні , 00:30 Поширення коронавірусу: як в різних країнах борються з епідемією
      Іван Яковина
      4 березня , 22:48 Аваков залишається на посаді міністра: що треба про це знати
      Світлана Попова
      4 березня , 22:30 Ймовірність зняття санкцій ЄС з Азарова та Ставицького – 99%, – експерт
      Світлана Попова
      4 березня , 22:10 Олексій Чернишов очолив Міністерство розвитку громад і територій: що про нього відомо
      Альона Захарова
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук