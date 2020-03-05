Курс валют на 5 березня: гривня зміцнюється щодо долара

На четвер, 5 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Українська національна валюта дещо зміцниться щодо долара, але залишиться на практично тому ж рівні, що й напередодні.

НБУ встановив, що у четвер вартість американського долара становитиме 24 гривні 89 копійок.

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Це на 5 копійок менше, ніж у попередній банківський день – 4 березня.

Водночас курс євро залишиться практично незмінним – головна валюта Європейського союзу подорожчає лише на 1 копійку.

Відтак 5 березня за один євро доведеться заплатити 27 гривень 70 копійок.

Як у 2020 році змінювався курс долара

Від початку тижня курс гривні щодо долара зберігає тенденцію, яка тривала впродовж останніх тижнів. Долар вже традиційно влаштовує "цінові гірки", то підіймаючись, то опускаючись.

Загалом від початку тижня "вічнозелений" подорожчав на 30 копійок, а від початку 2020 року – на 1 гривню 20 копійок.

Як від початку року змінюється курс євро

Якщо раніше курс євро змінювався паралельно з курсом долара, то в останні тижні ця тенденція змінилася – коли американська валюта дорожчає, то європейська дешевшає, і навпаки.

Так, протягом цього тижня євро здешевшав на майже 30 копійок – приблизно на стільки ж, на скільки подорожчав долар. Водночас від початку року євро здорожчав на майже 1 гривню 30 копійок.



Середньорічний курс гривні щодо долара / інфографіка 24 каналу