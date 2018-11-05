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      Курс валют на 5 листопада: долар дешевшає, а євро навпаки – росте

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      Курс валют НБУ на 5 листопада
      Курс валют НБУ на 5 листопада / cnbc.com

      На 5 листопада Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська валюта почала падіння, водночас європейська навпаки – продовжує рости.

      Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, 5 листопада ціна американського долара становитиме 28 гривень 13 копійок.

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      Зауважимо, що це на 3 копійки менше, ніж коштував "зелений" у попередній банківський день.

      Водночас, головна валюта Євросоюзу після вихідних також зміниться у ціні на 3 копійки. Проте поки долар падає у ціні, євро навпаки – здорожчає на 3 копійки.

      Відтак, у понеділок за один євро прийдеться віддати 32 гривні 11 копійок.

      Теги: Новини України Валюта Курси валют НБУ євро Долар Долар-Гривня Гривня
      Джерело: 24 канал
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