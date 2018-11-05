На 5 листопада Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська валюта почала падіння, водночас європейська навпаки – продовжує рости.

Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, 5 листопада ціна американського долара становитиме 28 гривень 13 копійок.

Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

Зауважимо, що це на 3 копійки менше, ніж коштував "зелений" у попередній банківський день.

Водночас, головна валюта Євросоюзу після вихідних також зміниться у ціні на 3 копійки. Проте поки долар падає у ціні, євро навпаки – здорожчає на 3 копійки.

Відтак, у понеділок за один євро прийдеться віддати 32 гривні 11 копійок.