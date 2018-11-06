Курс валют на 6 листопада: євро суттєво впав, долар також знецінився
На вівторок, 6 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як і американська, так і європейська валюти втратили у ціні.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 6 листопада ціна американського долара становитиме 28,02 гривні.
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Зауважимо, що це на 11 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він також подешевшав, однак уже суттєвіше. Якщо порівнювати з курсом на понеділок, його ціна зменшилася аж на 26 копійок.
Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 31,85 гривні.
Джерело: 24 канал
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