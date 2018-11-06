На вівторок, 6 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як і американська, так і європейська валюти втратили у ціні.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 6 листопада ціна американського долара становитиме 28,02 гривні. Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України Зауважимо, що це на 11 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня. Щодо євро, то він також подешевшав, однак уже суттєвіше. Якщо порівнювати з курсом на понеділок, його ціна зменшилася аж на 26 копійок. Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 31,85 гривні.