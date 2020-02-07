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      Курс валют на 7 лютого: долар і євро знову дешевшають

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      Курс валют НБУ на 7 лютого / nv.ua

      На п'ятницю, 7 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві іноземні валюти знову впали у ціні.

      Національний банк України повідомив на своєму офіційному сайті, що 7 лютого ціна американського долара становитиме 24 гривні 57 копійок. Це на 23 копійки менше, аніж було у попередній банківський день – 6 лютого.

      Актуально: Чому гривня почала падати: пояснення НБУ

      Головна валюта Євросоюзу також продовжує дешевшати й у п'ятницю втратить у ціні 28 копійок. Відтак, 6 лютого за один євро доведеться віддати 27 гривень.

      Як змінюється ціна валюти з початку 2020 року:

      Наприкінці 2019 року НБУ встановив курс долара на рівні 23,7 гривні, а євро – 26,4 гривні. Така ціна зберігалася впродовж різдвяно-новорічних свят у січні 2020 року.

      Після свят валюта почала поступово дорожчати. Впродовж січня долар додав у ціні понад 1 гривню, а євро – 90 копійок. На початку лютого обидві валюти знову різко підскочили – ціна "зеленого" перетнула позначку у 25 гривень, а ціна євро наблизилась до 28 гривень за одиницю.

      Проте 4 лютого іноземні валюти почали дешевшати.

      Дізнайтеся більше: Державний бюджет у січні недоотримав чверть доходів: причини

      У НБУ переконують, що загроз для знецінення гривні немає, і національна валюта продовжить зміцнюватись в 2020 році. Водночас відповідно до прогнозів Мінекономіки, середньорічний обмінний курс у 2020 році становитиме приблизно 27 гривень за один долар.


      Середньорічний курс долара щодо гривні з 1996-го / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Валюта Курси валют Долар Євро
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