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      Курс валют на 8 січня: позиції долара та євро стабільні

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      Яким буде курс валют від НБУ 8 січня / t1.ua

      На середу, 8 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти практично не втратили у ціні.

      Згідно з даними держрегулятора, які опублікувано на його офіційному сайті, 8 січня американська валюта коштуватиме 23,67 гривні.

      Варто знати: Який курс долара і євро в обмінниках України

      Водночас, європейська валюта коштуватиме 26,39 гривні за одиницю.

      Відзначимо, що вперше євро почав коштувати менше ніж 26 гривень 20 грудня. Тоді за одиницю європейської валюти треба було викласти 25,98 гривні. Відтоді євро вище ніж 26 гривень не піднімався.

      Що стосується прогнозів на 2020 рік, то долар для українців коштуватиме приблизно на рівні 27 гривень.

      Згідно з прогнозом багатьох світових консалтингових інвестиційних агенцій, приблизно це буде в таких межах – 27 гривень за долар. Також зараз всі таке прогнозують, і в бюджеті закладено 27 гривень за долар – це й буде середнім курсом на 2020 рік,
      пояснив у коментарі 24 каналу економічний експерт Сергій Головньов.

      Експерти, зі свого боку, пояснють зміцнення гривні такими факторами:

      • зростання попиту на короткострокові державні боргові облігації серед іноземців;
      • високий урожай зернових;
      • низькі ціни на газ на європейських ринках, завдяки яким знизилися витрати держави на його імпорт.


      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Курси валют Долар-Гривня Гривня Євро Долар Валюта
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