Курс валют на 9 серпня: долар та євро подешевшали
На четвер, 9 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, американська та європейська валюти втратили в ціні.
За офіційними даними Національного банку України, у четвер, 9 серпня, американський долар коштуватиме 26 гривень і 96 копійок, що на 6 копійок менше, ніж у середу, 8 серпня.
Читайте також: Інститут просвіти. У що вигідно інвестувати гроші, аби не прогоріти
Європейська валюта подешевшала суттєвіше. У четвер вона коштуватиме 31 гривню і 24 копійки, що на 10 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною15 березня 2014 , 09:35
У львівському ДАІ зникли гроші, зібрані для АТО26 березня 2015 , 01:17
Гравець збірної України підступно вдарив суддю і спричинив грандіозну бійку між "Дніпром" і "Зорею"11 травня 2016 , 19:18
Топ-новини: Україна припинила боротьбу на Євро-2016, помер ще один фанат Північної Ірландії17 червня 2016 , 07:30