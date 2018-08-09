Курс валют на 9 серпня: долар та євро подешевшали

На четвер, 9 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, американська та європейська валюти втратили в ціні.

За офіційними даними Національного банку України, у четвер, 9 серпня, американський долар коштуватиме 26 гривень і 96 копійок, що на 6 копійок менше, ніж у середу, 8 серпня.

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Європейська валюта подешевшала суттєвіше. У четвер вона коштуватиме 31 гривню і 24 копійки, що на 10 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.