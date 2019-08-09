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      Курс валют на 9 серпня: гривня продовжує зміцнювати свої позиції

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 9 серпня 2019
      Курс валют НБУ на 9 серпня / narodna-pravda.ua

      На п'ятницю, 9 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Національна валюта продовжує зміцнюватися щодо головних валют США та ЄС.

      НБУ на своєму сайті повідомляє, що 9 серпня американський долар коштуватиме 25 гривень та 32 копійки.

      Важливо! Долар по 25 гривень: чого далі очікувати від курсу

      Це на 10 копійок дешевше, ніж було попереднього банківського дня – 8 серпня.

      Тим часом євро теж продовжує втрачати у ціні. 9 серпня за нього доведеться заплатити 28 гривень та 33 копійки.

      Це означає, що головна валюта Європейського Союзу втратить у вартості 15 копійок.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Євро Долар-Гривня Долар Гривня Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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