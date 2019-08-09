Курс валют на 9 серпня: гривня продовжує зміцнювати свої позиції
На п'ятницю, 9 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Національна валюта продовжує зміцнюватися щодо головних валют США та ЄС.
НБУ на своєму сайті повідомляє, що 9 серпня американський долар коштуватиме 25 гривень та 32 копійки.
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Це на 10 копійок дешевше, ніж було попереднього банківського дня – 8 серпня.
Тим часом євро теж продовжує втрачати у ціні. 9 серпня за нього доведеться заплатити 28 гривень та 33 копійки.
Це означає, що головна валюта Європейського Союзу втратить у вартості 15 копійок.
Джерело: 24 канал
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