Курс валют 9 грудня: гривня встановила новий рекорд

На понеділок, 9 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Українська гривня впевнено зміцнилася щодо головних валют США та ЄС, встановивши новий рекорд за останні роки.

НБУ прогнозує, що у понеділок, 9 грудня, вартість одного долара зменшиться одразу на 16 копійок.

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Таким чином за один "вічнозелений" доведеться заплатити 23 гривні 72 копійки.

Так само зменшиться і вартість євро – на 17 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

У понеділок головна валюта Європейського союзу коштуватиме 26 гривень 32 копійки.