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Курс валют на 10 січня: долар без змін, євро дешевшає

08:29, сьогодні 340 Читать новость на русском
Курс валют НБУ на 10 січня
Курс валют НБУ на 10 січня / minfin.com.ua

На середу, 10 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро.

За даними Національного банку України, українська гривня втримала свої позиції щодо американської та європейської валюти.

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Так, один американський долар 10 грудня коштуватиме 28 гривень 20 копійок – стільки, які і день до цього.

У той же час євро значно впало в ціні. Якщо 9 січня воно коштувало 33 гривні 97 копійок, то вже 10 січня – на 32 копійки дешевше – 33 гривні 65 копійок.

Теги: Новини України євро Долар Валюта Курси валют НБУ Долар-Гривня Гривня
Джерело: 24 Канал
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