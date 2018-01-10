Курс валют на 10 січня: долар без змін, євро дешевшає

На середу, 10 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро.

За даними Національного банку України, українська гривня втримала свої позиції щодо американської та європейської валюти.

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Так, один американський долар 10 грудня коштуватиме 28 гривень 20 копійок – стільки, які і день до цього.

У той же час євро значно впало в ціні. Якщо 9 січня воно коштувало 33 гривні 97 копійок, то вже 10 січня – на 32 копійки дешевше – 33 гривні 65 копійок.