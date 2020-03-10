Курс валют на 10 березня: долар і євро суттєво подорожчали

На вівторок, 10 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Американська і європейська валюти суттєво подорожчали. Особливо це стосується основної валюти ЄС.

Національний регулятор встановив, що у вівторок за американський долар доведеться заплатити 24 гривні 92 копійки. Таким чином вартість "вічнозеленого" зросла одразу на 18 копійок, якщо порівнювати з попереднім банківським днем – 6 березня.

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Натомість за один євро у вівторок, 10 березня, доведеться викласти 28 гривень 23 копійки. Таким чином курс гривні щодо головної валюти Євросоюзу суттєво змінився – євро зросло на 54 копійки.

Зміна курсу долара у 2020 році

Протягом минулого тижня курс гривні щодо долара зберігав тенденцію, яка тривала і впродовж останніх тижнів. Долар продовжував то підійматись, то опускатись.

Загалом американська валюта спершу подорожчала на 44 копійки, а потім опустилася на 29. Від початку 2020 року долар здорожчав на понад 1 гривню.

Зміна курсу євро у 2020 році

Якщо раніше курс євро змінювався паралельно з курсом долара, то протягом останніх тижнів ця тенденція змінилася – коли американська валюта дорожчає, то європейська дешевшає, і навпаки.

Так, на початку минулого тижня євро здешевшав на 37 копійок, але потім стабілізувався і протягом наступних 4 днів додав у вартості 9 копійок. Водночас від початку року євро здорожчав на понад 1 гривню 30 копійок.



Середньорічний курс гривні щодо долара / інфографіка 24 каналу