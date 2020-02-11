Курс валют на 11 лютого: вартість євро і долара майже не зміниться

На вівторок, 11 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Вартість головних валют США та Євросоюзу залишиться майже такою ж як попереднього банківського дня.

Держрегулятор встановив, що у вівторок за один американський долар доведеться заплатити 24 гривні 52 копійки.

Зверніть увагу: Які наслідки зміцнення гривні: пояснення НБУ

Це всього лише на 2 копійки менше, ніж попереднього банківського дня – у понеділок, 10 лютого.

Разом з тим вартість долара продовжує зменшуватися вже протягом цілого тижня. За цей час американська валюта здешевшала на 56 копійок.

І це після майже безперервного зростання протягом усього січня, коли "вічнозелений" за один місяць подорожчав від 23 гривень 30 копійок до понад 25 гривень.

Тим часо за один євро потрібно буде заплатити 26 гривень 85 копійок. Таким чином європейська валюта теж несуттєво подешевшає, хоча і дещо більше, ніж долар – на 5 копійок.

Вартість євро за останній тиждень також постійно зменшується. За сім днів європейська валюта подешевшала на 90 копійок. А станом на кінець 2019 року один євро коштував 25 гривень 81 копійку.

Зауважимо, згідно прогнозом Міністерства економіки, середньорічний обмінний курс у 2020 році становитиме 27 гривень за долар.



Середньорічний курс гривні щодо долара з 1996 року / інфографіка 24 каналу