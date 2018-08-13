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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Курс валют на 13 серпня: євро суттєво втратило у ціні

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Курс валют НБУ на 13 серпня
Курс валют НБУ на 13 серпня / arabictrader.com

На понеділок, 13 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, долар суттєво додав у ціні, а євро – суттєво втратило.

Згідно з офіційними даними фінансового регулятора, у понеділок, 13 серпня, за долар потрібно буде віддати 27 гривень 24 копійки. Це на 13 копійок більше у порівнянні з попереднім банківським днем

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Щодо євро, то ситуація протилежна. У понеділок за європейську валюту потрібно буде віддати 31 гривню 21 копійку. У порівнянні з попереднім банківським днем євро втратило у ціні аж 22 копійки. 

Теги: Новини України Долар Валюта Курси валют Гривня Долар-Гривня євро НБУ
Джерело: 24 канал
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