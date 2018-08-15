Курс валют на 15 серпня: американська та європейська валюта помітно зросли в ціні
На середу, 15 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська валюта продовжує суттєво додавати в ціні, євро також суттєво подорожчало.
За даними Національного банку України у середу, 15 серпня, американський долар зросте на 11 копійок.
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Так, вартість долара становитиме 27 гривень 45 копійок.
У свою чергу євро коштуватиме 31 гривню 31 копійку, що на 13 копійок більше у порівнянні з попереднім банківським днем.
Джерело: 24 канал
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