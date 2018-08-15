08:39
15 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
31°C 18°C
  • четвер
    29°C 20°C
  • п'ятниця
    31°C 21°C
  • субота
    32°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Некрофілія Поклонської. "Голос 60+"
Вєсті Кремля
20:15, 14 серпня
Вєсті.UA. Ляшко ґвалтує українців. Адвокат диявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:37, 14 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Курс валют на 15 серпня: американська та європейська валюта помітно зросли в ціні

56 Читать новость на русском
Курс валют НБУ на 15 серпня
Курс валют НБУ на 15 серпня / znaj.ua

На середу, 15 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська валюта продовжує суттєво додавати в ціні, євро також суттєво подорожчало.

За даними Національного банку України у середу, 15 серпня, американський долар зросте на 11 копійок.

Читайте також: Нацбанк продає 100 мільйонів доларів

Так, вартість долара становитиме 27 гривень 45 копійок.

У свою чергу євро коштуватиме 31 гривню 31 копійку, що на 13 копійок більше у порівнянні з попереднім банківським днем.

Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Валюта Курси валют Долар євро НБУ
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Голодування Сенцова: Путін не знає, що робити далі
сьогодні, 08:38 Голодування Сенцова: Путін не знає, що робити далі
Олексій Чибісов
Росія робить ставку на внутрішній конфлікт в Україні: головні ознаки та сценарії розвитку подій
14 серпня, 21:59 Росія робить ставку на внутрішній конфлікт в Україні: головні ознаки та сценарії розвитку подій
Блог Медіа
Тікати від війни безглуздо, – боєць 24 бригади про ситуацію на фронті і плани бойовиків
14 серпня, 21:01 Тікати від війни безглуздо, – боєць 24 бригади про ситуацію на фронті і плани бойовиків
Катерина Петренко
Нові правила забудови міст: що зміниться з 1 вересня
14 серпня, 20:01 Нові правила забудови міст: що зміниться з 1 вересня
Яніна Ткачук
Співзасновник Veterano Coffee: Українці навчились розуміти, що завтра може і не бути
14 серпня, 19:02 Співзасновник Veterano Coffee: Українці навчились розуміти, що завтра може і не бути
Євгенія Мазур
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Крути – 99 років потому: історична реконструкція у Києві
 29 січня 2017 , 17:39
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
"Олімпік" – "Карпати": Львів'яни мають значні кадрові втрати
 26 березня 2017 , 09:55
Один з найбільш високооплачуваних футболістів світу побив тренера, розпочато розслідування, – ЗМІ
 8 травня 2017 , 15:42
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук