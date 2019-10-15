Курс валют на 15 жовтня: долар та євро тримають позиції

На вівторок, 15 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Ціна "американського зеленого" практично не змінилась, а євро – трохи зросла.

Відповідно до даних НБУ, у вівторок, 15 жовтня, один американський долар коштуватиме 24 гривні 54 копійки.

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Це лише на одну копійку більше, як і у попередній банківський день.

Вартість європейської валюти зросла активніше – на 4 копійки. За нього потрібно буде віддати 27 гривень 10 копійок.