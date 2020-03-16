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      Курс валют на 16 березня: долар трохи подорожчав, євро – стабільний

      - Читать новость на русском
      Курс валют НБУ на 16 березня / gettyimages.com

      На понеділок, 16 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Американська валюта трохи подорожчала, тоді як головна валюта Євросоюзу практично не втратила у ціні.

      Згідно з даними на сайті НБУ, 16 березня за один американський долар доведеться заплатити 26 гривень 1 копійку. У порівнянні з попереднім банківським днем "зелений" подорожчав на 16 копійок. Зауважимо, що ще 12 березня його вартість становила 25 гривень 62 копійки.

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      Водночас європейська валюта нарешті припинила дорожчати і навіть трішки втратила у ціні. Вартість євро зменшилась на 5 копійки і тепер становить 29 гривень. Тоді як 13 березня – 29 гривень і 5 копійок.

      Чому курс валют зростав минулого тижня

      На це вплинуло одразу кілька факторів. В НБУ пояснили, що коливання вартості валюти є наслідком психологічних факторів і є короткостроковими.

      У Нацбанку переконані, що коливання викликали:

      • післясвяткові дні;
      • різкий спалах коронавірусу у світі;
      • обвал світових фондових ринків;
      • падіння цін на нафту на понад 30%.

      Для запобігання "розхитування" курсу НБУ активно продавав міжнародні резерви. До прикладу, минулого тижня Нацбанк продав загалом 981 мільйон доларів.

      Зверніть увагу! У бюджеті-2020 закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень.

      Що відомо падіння курсу гривні?На початку 2020 року долар мінімально коштував 23,68 гривні, а за один євро треба було викласти 26,4 – 26,5 гривні. Валюта суттєво почала дорожчати починаючи з 25 лютого на тлі епідемії коронавірусу.

      Тепер же в обмінниках пропонують курс у понад 26 гривень за долар (купівля – продаж). Євро, зі свого боку, зріс до понад 29 гривень за одиницю. Востаннє такими показниками валюта відзначалася у серпні 2019 року.

      курс гривні долар
      Середньорічний курс гривні щодо долара у 2019 році / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Валюта НБУ Долар Долар-Гривня Гривня Курси валют Євро
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