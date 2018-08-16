Курс валют на 16 серпня: євро суттєво втратило в ціні
На четвер, 16 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Гривня зміцнилася щодо євро і долара.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
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Американський долар втратив у ціні порівняно з вівторком, 15 серпня, 1 копійку і встановився на рівні 27 гривень 44 копійки.
Натомість євро подешевшав на чверть гривні і буде коштувати 31 гривню 7 копійок.
Джерело: 24 канал
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