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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Курс валют на 16 серпня: євро суттєво втратило в ціні

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Курс валют НБУ на 16 серпня
Курс валют НБУ на 16 серпня / razor-forex.com

На четвер, 16 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Гривня зміцнилася щодо євро і долара.

Про це свідчать дані на сайті НБУ. 

Читайте також: Готівковий курс валют 15 серпня: долар продовжує рости

Американський долар втратив у ціні порівняно з вівторком, 15 серпня, 1 копійку і встановився на рівні 27 гривень 44 копійки.

Натомість євро подешевшав на чверть гривні і буде коштувати 31 гривню 7 копійок.

Теги: Новини України Курси валют Валюта Долар Долар-Гривня євро Гривня НБУ
Джерело: 24 канал
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