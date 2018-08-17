Курс валют на 17 серпня: долар і євро стрімко повзуть вгору
На п'ятницю, 17 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Провідні світові валюти суттєво додали в ціні.
Так, за даними НБУ, у порівнянні з попереднім банківським днем, долар США підскочив одразу на 23 копійки.
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17 серпня його офіційний курс становить 27 гривень 67 копійок, хоча в обмінниках він уже подолав позначку у 28 гривень.
Євро також не відстає – за добу основна європейська валюта долала в ціні одразу 39 копійок.
На п'ятницю НБУ зафіксував курс євро на позначці 31 гривня 46 копійок.
Джерело: 24 канал
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