Курс валют на 20 серпня: американська та європейська валюти суттєво додали в ціні
На понеділок, 20 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, долар та євро помітно подорожчали.
Згідно з офіційними даними фінансового регулятора, у понеділок, 20 серпня, ціна американського долара становитиме 27 гривень 90 копійок. Це на 23 копійки більше у порівнянні з попереднім банківським днем.
Читайте також: Чому в Україні продовжують рости долар та євро: пояснення від НБУ
Щодо євро, то у понеділок за європейські гроші потрібно буде віддати 31 гривню 78 копійок. У порівнянні з попереднім банківським днем євро додало в ціні аж 32 копійки.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти1 квітня 2016 , 16:08 90
Україна — це Європа: на Закарпатті зловили сирійських нелегалів20 вересня 2015 , 08:54
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною15 березня 2014 , 09:35
Кубок Англії. МЮ розгромив "Віган" та вийшов в 1/8 фіналу29 січня 2017 , 19:55