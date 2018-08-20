Курс валют на 20 серпня: американська та європейська валюти суттєво додали в ціні

На понеділок, 20 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, долар та євро помітно подорожчали.

Згідно з офіційними даними фінансового регулятора, у понеділок, 20 серпня, ціна американського долара становитиме 27 гривень 90 копійок. Це на 23 копійки більше у порівнянні з попереднім банківським днем.

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Щодо євро, то у понеділок за європейські гроші потрібно буде віддати 31 гривню 78 копійок. У порівнянні з попереднім банківським днем євро додало в ціні аж 32 копійки.