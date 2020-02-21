08:31
21 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін попав на бабки. Росіяни будуть їсти мох
      Вєсті Кремля
      22:11, 19 лютого
      Вєсті.UA: У Андрія Богдана розбите серце. Розваги нардепів у Раді
      Вєсті.UA
      20:11, 19 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО

      Курс валют на 21 лютого: гривня трішки зміцнилась

      - Читать новость на русском
      Курс валют НБУ на 21 лютого / 24 канал

      На п'ятницю, 21 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Американська і європейська валюта трішки втратили у ціні.

      Згідно з даними на сайті НБУ, вартість долара у п'ятницю становитиме 24 гривні 47 копійок. Це на 6 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

      Читайте також: Дохідність від депозитів в Україні падає: який депозит найвигідніший

      Зазначимо, що до цього дня долар дешевшав, потім утримував такі свої позиції, а тепер знову поповз угору.

      Водночас, європейська валюта втратила у ціні 5 копійок, порівняно з попереднім днем. Тож у п'ятницю вартість 1 євро становитиме 26 гривень 42 копійок.

      Чому долар стрибає

      Курс гривні в Україні на сьогодні гнучкий. Це означає, що НБУ не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завдання НБУ – досягнення низької стабільної інфляції.

      Щодо стрибків долара, НБУ пояснює їх сезонністю гривні, оскільки Україна – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.


      Статистика курсу гривні до долара за останні 13 років / Інфографіка 24 каналу

      21 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Курси валют Валюта Євро Гривня Долар-Гривня Долар НБУ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 07:01 Якщо купив телефон у кредит: чи може банк забрати квартиру
      Ірина Поліщук
      сьогодні , 01:01 Провал комунікації та розхитування "чорними методами": чому у Нових Санжарах відбулися сутички
      Артем Овдієнко
      20 лютого , 12:46 Які існують типи друку та як вони впливають на якість картинки
      Віктор Терешков
      20 лютого , 13:00 Розумні інвестиції: як вкласти і заробляти на нерухомості в Батумі
      20 лютого , 23:55 Евакуація з Уханя: як це робили у країнах світу
      Анатолій Максимов
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук