Курс валют на 21 лютого: гривня трішки зміцнилась

На п'ятницю, 21 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Американська і європейська валюта трішки втратили у ціні.

Згідно з даними на сайті НБУ, вартість долара у п'ятницю становитиме 24 гривні 47 копійок. Це на 6 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

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Зазначимо, що до цього дня долар дешевшав, потім утримував такі свої позиції, а тепер знову поповз угору.

Водночас, європейська валюта втратила у ціні 5 копійок, порівняно з попереднім днем. Тож у п'ятницю вартість 1 євро становитиме 26 гривень 42 копійок.

Чому долар стрибає

Курс гривні в Україні на сьогодні гнучкий. Це означає, що НБУ не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завдання НБУ – досягнення низької стабільної інфляції.

Щодо стрибків долара, НБУ пояснює їх сезонністю гривні, оскільки Україна – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити .



Статистика курсу гривні до долара за останні 13 років / Інфографіка 24 каналу