Курс валют на 21 серпня: долар і євро синхронно падають
На вівторок, 21 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, як американська, так і європейська валюти суттєво впали у ціні.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 21 серпня ціна американського долара становитиме 27,70 гривні.
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Зауважимо, що це на 20 копійок дешевше, аніж попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він також втратив, щоправда, якщо порівнювати з курсом на понеділок, 20 серпня, менш суттєво – мінус 15 копійок.
Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 31,63 гривні.
Джерело: 24 канал
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