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Курс валют на 21 серпня: долар і євро синхронно падають

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Курс валют НБУ на 21 серпня: долар і євро подешевшали
Курс валют НБУ на 21 серпня: долар і євро подешевшали / pixabay.com

На вівторок, 21 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, як американська, так і європейська валюти суттєво впали у ціні.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 21 серпня ціна американського долара становитиме 27,70 гривні.

Зауважимо, що це на 20 копійок дешевше, аніж попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він також втратив, щоправда, якщо порівнювати з курсом на понеділок, 20 серпня, менш суттєво – мінус 15 копійок.

Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 31,63 гривні.

Теги: Новини України НБУ Долар-Гривня Долар євро Гривня Курси валют Валюта
Джерело: 24 канал
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