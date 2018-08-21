Курс валют на 21 серпня: долар і євро синхронно падають

На вівторок, 21 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, як американська, так і європейська валюти суттєво впали у ціні.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 21 серпня ціна американського долара становитиме 27,70 гривні. Читайте також: Чому обвалилася гривня: пояснення Нацбанку Зауважимо, що це на 20 копійок дешевше, аніж попереднього банківського дня. Щодо євро, то він також втратив, щоправда, якщо порівнювати з курсом на понеділок, 20 серпня, менш суттєво – мінус 15 копійок. Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 31,63 гривні.