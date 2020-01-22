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      Курс валют на 22 січня: долар почав дешевшати

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      Яким буде курс валют від НБУ 22 січня / Фото 24 каналу

      На середу, 22 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головна валюта США почала втрачати у ціні, а от європейська – продовжує дорожчати.

      Національний банк України повідомив на своєму офіційному сайті, що 22 січня ціна американського "зеленого" становитиме 24 гривні 26 копійок.

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      Це на 7 копійок менше, аніж було у попередній банківський день – 21 січня.

      Водночас головна валюта Євросоюзу продовжує дорожчати. У середу за один євро доведеться віддати 26 гривень 97 копійок.

      Як змінювався курс валют з початку 2020 року:

      28 грудня 2019 року Нацбанк встановив курс долара на рівні 23,7 гривні, а євро – 26,4 гривні. Така ціна трималася і впродовж новорічно-різдвяних свят у січні 2020 року. Проте згодом валюта почала дорожчати. Загалом за 3 тижні січня долар виріс у ціні на 56 копійок, в євро – на 57 копійок.

      Тим часом Нацбанк прогнозує, що загроз для знецінення гривні немає. Національна валюта продовжить зміцнюватись протягом 2020 року.

      Зауважимо, згідно прогнозом Міністерства економіки, середньорічний обмінний курс у 2020 році становитиме 27 гривень за долар.

      Як змінювався середньорічний курс долара
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Валюта Курси валют Гривня Долар-Гривня Долар Євро
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