Курс валют на 22 січня: долар почав дешевшати

На середу, 22 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головна валюта США почала втрачати у ціні, а от європейська – продовжує дорожчати.

Національний банк України повідомив на своєму офіційному сайті, що 22 січня ціна американського "зеленого" становитиме 24 гривні 26 копійок.

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Це на 7 копійок менше, аніж було у попередній банківський день – 21 січня.

Водночас головна валюта Євросоюзу продовжує дорожчати. У середу за один євро доведеться віддати 26 гривень 97 копійок.

Як змінювався курс валют з початку 2020 року:

28 грудня 2019 року Нацбанк встановив курс долара на рівні 23,7 гривні, а євро – 26,4 гривні. Така ціна трималася і впродовж новорічно-різдвяних свят у січні 2020 року. Проте згодом валюта почала дорожчати. Загалом за 3 тижні січня долар виріс у ціні на 56 копійок, в євро – на 57 копійок.

Тим часом Нацбанк прогнозує, що загроз для знецінення гривні немає. Національна валюта продовжить зміцнюватись протягом 2020 року.

Зауважимо, згідно прогнозом Міністерства економіки, середньорічний обмінний курс у 2020 році становитиме 27 гривень за долар.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу