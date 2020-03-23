Курс валют на 23 березня: гривня зміцніла вперше за 2 тижні
На понеділок, 20 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Вперше за декілька днів українська валюта зміцнилася та припинила падіння. Тоді як євро втратило позиції та значно подешевшало.
За даними національного регулятора, на початку тижня американський долар коштує 27 гривень 73 копійки. А це на 7 копійок менше, ніж у попередній банківський день.
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Європейська валюта впала ще більше. 23 березня вартість євро зменшилася на 46 копійок і тепер становить 29 гривень 63 копійок.
Вартість валюти на міжбанку:
- долар – у межах 27,45 – 27,55 гривні;
- євро – у межах 29,45 – 29,55 гривні.
Вартість валюти в обмінниках:
В обмінниках за долар доведеться заплатити 27 гривень 90 копійок, а продати – за 27 гривень 97 копійок.
Курс євро в обмінниках наближений до офіційного: 29 гривень 40 копійок купівля, 29 гривень 87 копійки – продаж.
Зауважимо, що офіційний курс відрізнявся від курсу в обмінниках через обмеження, введені у межах карантину через коронавірус. Через це виникли проблеми з потраплянням до України готівкової валюти, тож через перевагу попиту над пропозицією вона дорожчала дуже швидко.
Що буде з курсом?Експерти прогнозують, що гривня продовжуватиме падати, однак не варто чекати долара по 30 гривень. НБУ ще має інструменти для стримування курсу. Та все це залежатиме від подальшої ситуації з цінами на нафту, коронавірусом та фондовими ринками. Якщо фінансова криза настане, то це може обвалити гривню. У Нацбанку запевняють: панікувати не варто.
Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу
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