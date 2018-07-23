Курс валют на 23 липня: долар втратив кілька копійок, євро суттєво подорожчав

На понеділок, 23 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, як американська валюта подешевшала на калька копійок, натомість євро суттєво додав у ціні.

Як інформує офіційний сайт Нацбанку, американський долар втратив 3 копійки у порівнянні із попереднім банківським днем. Читайте також: Стало відомо, хто отримує найвищу президентську зарплату у Центральній Європі Його ціна у понеділок, 23 липня, становитиме 26 гривень 44 копійки. Водночас євро значно подорожчав, додавши в ціні 18 копійок. Ціна європейської валюти становитиме 30 гривень 86 копійок