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Курс валют на 23 липня: долар втратив кілька копійок, євро суттєво подорожчав

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Курс валют НБУ на 23 липня
Курс валют НБУ на 23 липня / dreamstime.com

На понеділок, 23 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, як американська валюта подешевшала на калька копійок, натомість євро суттєво додав у ціні.

Як інформує офіційний сайт Нацбанку, американський долар втратив 3 копійки у порівнянні із попереднім банківським днем.

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Його ціна у понеділок, 23 липня, становитиме 26 гривень 44 копійки.

Водночас євро значно подорожчав, додавши в ціні 18 копійок.

Ціна європейської валюти становитиме 30 гривень 86 копійок

Теги: Новини України НБУ Валюта Курси валют Долар-Гривня євро Долар Гривня
Джерело: 24 канал
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