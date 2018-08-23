Курс валют на 23 серпня: євро та долар суттєво подорожчали

На четвер, 23 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, долар та євро помітно подорожчали.

Згідно з офіційними даними НБУ, у четвер, 23 серпня, ціна американського долара становитиме 27 гривень 88 копійок. Це на 18 копійок більше у порівнянні з попереднім банківським днем.

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Щодо євро, то у четвер за європейські гроші потрібно буде віддати 32 гривні 39 копійок. У порівнянні з попереднім банківським днем євро додало в ціні аж 52 копійки.