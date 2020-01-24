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      Курс валют на 24 січня: євро подолав позначку в 27 гривень, долар також суттєво додав

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      Яким буде курс валют від НБУ 24 січня / Accent-TV

      На п'ятницю, 24 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, як американська, так і європейська валюти пішли вгору.

      Яким буде курс долара щодо гривні

      Як повідомляє НБУ на своєму офіційному сайті, 24 січня за один американський долар доведеться викласти 24,52 гривні. Це на 19 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.

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      Зауважимо, що від кінця осені – початку зими гривня активно зміцнювалася, а долар, зі свого боку, подешевшав аж до 23,3 гривні за одиницю. Щоправда, у період свят і вихідних ситуація різко змінилася, і долар подорожчав.

      На початку року одиниця американської валюти коштувала 23,68 гривні. А вперше "зелений" досяг позначки у 24 гривні 10-го січня. Проте упродовж наступних днів він тримався здебільшого на рівні 23,98 гривні за одиницю. 17 січня долар знову подолав позначку у 24 гривні, і відтоді нижче не опускався та лише зростав.

      Серед причин цього називають несподівані дії НБУ, який за один день викупив на валютному ринку рекордні 700 мільйонів доларів. Також на ситуацію могло вплинути й те, що у цей час економіка України працювала не на повну.

      курс валют за незалежної України, курс валют з 1996 по 2019 роки
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      Яким буде курс євро щодо гривні

      Якщо порівнювати з курсом на четвер, євро також додав у ціні. Таким чином, європейська валюта подорожчала на 22 копійки та коштуватиме у п’ятницю 27,2 гривні за одиницю. Примітно, що дорожчала вона і попереднього банківського дня.

      Наприкінці минулого року євро здебільшого дешевшав і зумів опуститися нижче за 27 гривень. Зокрема, 20 грудня за одиницю європейської валюти треба було викласти 25,98 гривні.

      Від початку нового року вартість євро була на рівні 26,4 – 26,5 гривні за одиницю. Щоправда, 10 січня він зріс до 26,8 гривні. Потім трохи впав, але 15 числа знову піднявся до 26,69 за одиницю. Вперше долар досяг показника у 26,9 гривні 17-го січня та відтоді поступово піднімався вгору, але позначку у 27 гривень подолав лише зараз.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Гроші НБУ Долар Євро Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
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